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مساهل يطالب المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا بتقديم خدمة أفضل للجالية

قدم توجيهات جديدة تخص المقيمين بالخارج:
مساهل يطالب المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا بتقديم خدمة أفضل للجالية

eldjazair 30 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 46 زيارة

طالب وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، من رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا، بواجب تقديم خدمة أفضل للجالية الوطنية بهذا البلد.
وأعطى الوزير حسب تغريدة له يوم الأمس في صفحته الرسمية بالتويتر، توجيهات لمعالجة النقائص التي تمت ملاحظتها،ودعا ذات المسؤول، رؤساء المراكز القنصلية بالتقرب أكثر من المواطن والسلطات المحلية، يضيف المصدر ويأتي هذا بعد تقديم العديد من أفراد الجالية تبليغات عن سوء التسيير والتسيب التي يتعرضون لها.
وأكد مساهل على ضرورة تقديم خدمة أفضل للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا، وذلك خلا اللقاء الذي جمعه أمس مع رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا.
حيث جاء في نفس التغريدة:” أعطيت توجيهات لمعالجة النقائص التي تمت ملاحظتها، كما دعيت رؤساء المراكز القنصلية إلى التقرب أكثر من المواطن و من السلطات المحلية الجزائر”
كما أشار مساهل إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا مما يشكل وسيلة كفيلة بتحقيق هدف تكثيف الروابط الإنسانية بين البلدين.
رزاقي.جميلة

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