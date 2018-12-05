التقى، امس، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، قبيل انطلاق أشغال المائدة المستديرة حول الصحراء الغربية بجنيف وبدا المفاوضات بين المغرب و الصحراء الغربية، و التي دعيت إليها الجزائر كبلد جار .

وكان مجلس الأمن في 31 أكتوبر الفارط، قد طلب من المغرب و جبهة البوليساريو استئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة و عن حسن نية” قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله كلا الطرفين و يسمح بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.

من جانب آخر، تحادث مساهل على هامس الاجتماع، مع مؤسس و الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، و اشاد الوزير بدور المنتدى في إعداد و تطوير الأجندة الدولية حول المسائل الاقتصادية و مسائل السلم و الأمن و دعمه للتكفل بالتحديات العالمية في مختلف الميادين.

كما تطرق رفقة شواب إلى المسائل الجهوية والدولية لاسيما الوضع في المنطقة و التهديدات المتعلقة بالإرهاب و الراديكالية، وقدم مساهل في هذا الإطار عرضا حول الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الراديكالية و الإرهاب و كذا المصالحة الوطنية

و من جهته أكد شواب على دور الجزائر و مساهمتها القيمة في الحفاظ على السلم و الأمن على المستويين الإقليمي و الدولي، و أضاف أن الجزائر التي تعد بلدا محوريا في المنطقة حقق تقدما هاما على المستويين السياسي و الاقتصادي بإمكانها دائما أن تقدم مساهمتها في تطوير الأجندة الدولية لاسيما في إطار مشاركتها المنتظمة في منتدى دافوس الذي سيعقد دورته القادمة من 22 إلى 25 يناير 2019.

و أعرب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي عن اهتمامه الخاص بالتجربة الجزائرية مبديا رغبته في مواصلة التعاون مع الجزائر لإدراج نتائج تجربتها ضمن نشاطات المنتدى لاسيما فيما يخص الحوار الشامل حول السلم و الأمن.

رزيقة.خ