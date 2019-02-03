الأحد , فبراير 3 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / مساهل يشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي ببروكسل

مساهل يشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي ببروكسل

Razika kherkhache 3 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 30 زيارة

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، غدا ، في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي الخامس، المقرر عقده ببروكسل، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف نفس المصدر، أن وزراء الخارجية العرب والأوروبيبن سيعملون خلال الاجتماع على “تقييم التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والعلمية”.

وسيجري مساهل، على هامش الإجتماع، محادثات ثنائية مع نظرائه العرب والأوروبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها القضايا المسجلة على جدول الأعمال.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

تونس تستدعي السفير الجزائري وتطلب توضيحات حول مقتل أحد رعاياها

 طلبت الخارجية التونسية، توضيحات من سفير الجزائر لديها عبد القادر حجار حول ملابسات مقتل ربان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super