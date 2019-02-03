مساهل يشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي ببروكسل

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، غدا ، في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي الخامس، المقرر عقده ببروكسل، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف نفس المصدر، أن وزراء الخارجية العرب والأوروبيبن سيعملون خلال الاجتماع على “تقييم التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والعلمية”.

وسيجري مساهل، على هامش الإجتماع، محادثات ثنائية مع نظرائه العرب والأوروبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها القضايا المسجلة على جدول الأعمال.