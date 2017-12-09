السبت , ديسمبر 9 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / مساهل يشارك بالقاهرة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن القدس

مساهل يشارك بالقاهرة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن القدس

eldjazair 9 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 15 زيارة

شارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس بالقاهرة، في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي، ومناقشة التحركات العربية الممكنة تجاه هذا التغير في الموقف الأمريكي.
وكان هذا اللقاء مناسبة لمساهل لتجديد “موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع دعوة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى التجند من أجل احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والوضع للمدينة المقدسة”.
وقد سبق للجزائر أن أعربت عن “إدانتها الشديدة لهذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة ويمثل تقويضا لإمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة، ويحمل تهديدات خطيرة على السلام والأمن والاستقرار في منطقة جد حساسة تعاني أصلا من ويلات الحروب”.

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

سهيلة برحو أستاذة محاضرة بالمدرسة العليا للعلوم السياسية لـ "الجزائر "::
“الرئيس ماكرون يحرص على علاقات هادئة مع الجزائر”

الرئيس ماكرون تحدث عن أنها “زيارة صديق” للجزائر، في حين أن بيان الإيليزيه وصفها بزيارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super