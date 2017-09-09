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مساهل يدعو إلى تعزيز وحدة التشاد

تعد تعبيرا عن الانسجام الوطني و الاستقرار:
مساهل يدعو إلى تعزيز وحدة التشاد

eldjazair 8 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 28 زيارة

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بباريس إلى تعزيز وحدة التشاد الوطنية التي تعد تعبيرا عن الانسجام الوطني و الاستقرار.
و أوضح الوزير الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال تدخله في المائدة المستديرة حول تمويل التنمية في التشاد التي نظمت يومي الخميس و الجمعة بباريس، أنه “من الأهمية بمكان تعزيز الوحدة الوطنية، التي تعد تعبيرا للانسجام الوطني و الاستقرار خاصة وأن التعبئة الكاملة لجميع قدرات البلاد حول أهداف التنمية المسطرة تتوقف عليها”.
و يرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه “ينبغي ايلاء اهتمام خاص لأنجع الوسائل الكفيلة بإرساء سلم اجتماعي دائم و جعل مكافحة الإرهاب فعالة أكثر، من خلال تطبيق صارم للقوانين الوطنية في هذا مجال و لأحكام القانون الدولي ذات الصلة”، مسجلا ب”ارتياح” الجهود المبذولة من طرف السلطات التشادية لتعزيز الحوار الوطني.
وقال في هذا الصدد، “أود ان أسجل في هذا الإطار بارتياح الاهتمام الذي توليه السلطات التشادية العليا لتعزيز الحوار الوطني، كما تبرزه سلسلة التشاور السياسي، التي اختتمت يوم 25 أغسطس الماضي بين الرئيس التشادي ايدريس دبي ايتنو و عدد من الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية التشادية في اطار الالية الوطنية للحوار الوطني”.
ق.و

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