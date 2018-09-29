أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة،سلسلة من المحادثات مع نظرائه من عدة دول عربية حيث تحادث مع نظيره السوري وليد المعلم حيث سمح اللقاء للوزيرين بالتطرق إلى العلاقات الثنائية والوضع في سوريا والمنطقة.و تحادث أيضا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي وتمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط والمنطقة حيث عبر الوزيران عن عزمهما لمواصلة التشاور بين البلدين حول المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تحادث مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ-هو وتمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية، كما كان فرصة نوه فيها الوزيران بإحياء البلدين في 25 سبتمبر بالذكرى ال60 لعلاقاتهما الدبلوماسية. وتطرق الطرفان إلى الوضع في الشبه الجزيرة الكورية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.