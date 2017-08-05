مساهل يتحادث بمسقط مع نظيره العماني

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بمسقط مع نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي يندرج في اطار التشاور المنتظم بين البلدين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و السلطان قابوس بن سعيد سمح للوزيرين بدراسة مدى تقدم التعاون الثنائي وسبل تدعيمه قصد الارتقاء به على الصعيد الاقتصادي الى مستوى العلاقات السياسية المميزة القائمة بين الجزائر وسلطنة عمان”.

كما تناول اللقاء “القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الوضع في ليبيا و سوريا و اليمن و العراق و القضية الفلسطينية و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف”.

و بهذه المناسبة جدد مساهل التزام الجزائر ب” مواصلة جهودها للمساهمة في البحث عن حلول سياسية لهذه الأزمات بتحبيذ سبل الحوار و المصالحة الوطنية دون تدخل خارجي وفي اطار احترام سيادة البلدان”, حسب نفس البيان.

كما شكل اللقاء فرصة بالنسبة للوزيرين “للإعراب عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر بين البلدين حول أهم التحديات التي يواجهها العالم العربي, يضيف ذات المصدر.

ق.و