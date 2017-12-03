مساهل يتحادث بروما مع الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة إلى ليبيا

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم السبت بروما مع الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على هامش مشاركته في الطبعة الثالثة للندوة الدولية “روما-الحوار المتوسطي” التي انطلقت أشغالها يوم الخميس بالعاصمة الإيطالية.

وبهذه المناسبة بحث السيد مساهل مع السيد سلامة “تطور الوضع في ليبيا وآخر مستجدات الأزمة في هذا البلد”.

وأكد الوزير مجددا على “دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في كنف احترام وحدتها وسيادتها وسلامتها”.

وأضاف أن الجزائر “التي لديها اتصالات منتظمة مع الفاعلين الليبيين تواصل جهودها الرامية إلى مرافقة الأشقاء الليبيين على درب الحوار والمصالحة”.

من جهته وجه السيد سلامة شكره إلى الجزائر على “الدور التي تلعبه في استقرار المنطقة وليبيا” مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا “يبقى معقدا جراء التحديات التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة التي اتخذت أبعادا غير مسبوقة”.

وأكد الممثل الأممي عزمه على “بذل كل ما في وسعه لتنفيذ خارطة الطريق من أجل تسوية الأزمة الليبية وتمكين إعادة إعمار البلد ومؤسساته”.

ق. و