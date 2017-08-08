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مساهل يتحادث بالكويت مع نظيره الكويتي

في إطار جولته الخليجية:
مساهل يتحادث بالكويت مع نظيره الكويتي

eldjazair 7 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 32 زيارة

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بالكويت مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأجرى مساهل الذي وصل يوم الأحد إلى الكويت قادما من الدوحة حيث أنهى زيارة عمل في إطار جولته في العالم العربي محادثات مع نظيره الكويتي حيث قام الوزيران “باستعراض و مناقشة العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها و توسيعها لتشمل مجالات أخرى” استنادا إلى نفس المصدر.
كما تمحور اللقاء حول “الوضع في منطقة الخليج حيث يتولى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الوساطة في هذه الأزمة”.
و فيما يخص هذه المسألة اتفق الطرفان حسب ذات البيان على “أهمية التوصل إلى حل تفاوضي في إطار مجلس تعاون الخليج” مضيفا أن السيد مساهل جدد “دعم الجزائر للجهود التي يبذلها أمير الكويت في سبيل تسوية عاجلة لهذه الأزمة و حل الخلافات القائمة”.
و جدد الوزيران اللذان استعرضا الأزمات و النزاعات التي تهز العالم العربي لاسيما في ليبيا و سوريا و اليمن “أهمية الحوار و المصالحة الوطنية لوضع حد لهذه الأزمات داعين إلى بعث العمل العربي المشترك من خلال إصلاح الجامعة العربية قصد تمكينها من التكيف مع التغيرات الراهنة”.

و خلص البيان إلى أن السيد مساهل الذي يحمل رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستقبل من طرف “أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الوزراء الشيخ الجابر المبارك الصباح”.

.. وحل بالأردن أمس

حل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس الاثنين بعمان في زيارة عمل إلى الأردن قادما من الكويت في إطار جولته في العالم العربي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
واستنادا إلى ذات المصدر، سيجري السيد مساهل محادثات مع نظيره الأردني أيمن صفادي و كذا مع شخصيات سامية بهذا البلد.

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