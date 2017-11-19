أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية من واشنطن ضرورة دعم الجهود المبذولة من قبل القارة الافريقية في مجال المنشآت القاعدية مشيرا الى الأهمية الأساسية لهذه المنشآت في ترقية وتسهيل التجارة والاستثمار.

واوضح مساهل في اطار مشاركته في الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة اهمية انجاز الطريق العابر للصحراء الذي يربط ابتداء من سنة 2018 الجزائر لاغوس بنيجيريا والذي سيفتح افاقا جديدة لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة وتطوير الاقتصاد في كافة افريقيا الغربية وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية.

ودعا الولايات المتحدة التي يعتمد تطور اقتصادها على المنشآت سيما المتعلقة بالطرقات والسكك الحديدية الى مسايرة الجزائر في هذا الطريق الامر الذي سينعكس بطريقة ايجابية على التجارة بين الدول الافريقية وكذا التجارة الخارجية لافريقيا وتطور القارة عامة .

وكان الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة افتتح امس الجمعة بواشنطن بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيلرسون لتعزيز التعاون في المجال الأمني بين الولايات المتحدة و افريقيا.

ق.و