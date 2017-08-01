مساهل و الجبير يتباحثان عن سبل تعزيز العلاقات

تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بجدة مع نظيره السعودي عادل الجبير. وأكد بيان وزارة الخارجية الوزيرين أشادا خلال هذا اللقاء ب”جودة العلاقات التي تربط بين الجزائر والسعودية والتشاور المنتظم و التنسيق الدائم بين البلدين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.و سبل و وسائل تعزيزها و توسيعها إلى كل المجالات تحسبا للمواعيد المقبلة المسجلة في أجندة التعاون الثنائي خاصة الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية”.

هذا سمح اللقاء كذلك بالتطرق إلى المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، تطرق الطرفان إلى الأزمات و النزاعات التي يعرفها العالم العربي لا سيما “في منطقة الخليج وليبيا واليمن وسوريا و كذا القضية الفلسطينية”.

وختم البيان بأن مساهل والجبير “تبادلا بعمق وجهات النظر حول سبل و وسائل دفع العمل العربي المشترك واستخدامه في استتباب الأمن و الاستقرار في العالم العربي بتوجيهه نحو الانشغالات الأساسية للدول العربية خاصة تعدد بؤر التوتر و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف”.