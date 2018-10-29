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مساهل ولودريان يرأسان اليوم الدورة الخامسة للكوميفا

اتفاقيات اقتصادية متوقعة بين الطرفين :
مساهل ولودريان يرأسان اليوم الدورة الخامسة للكوميفا

eldjazair 28 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 120 زيارة

الجزائر وفرنسا في اتجاه رفع الجمود عن علاقاتهما الثنائية

يحل اليوم، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل بباريس للمشاركة في الدورة الـ 5 للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية “كوميفا”. وتنعقد اليوم بباريس الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي تشكل ألية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائر وفرنسا والمؤسسة شهر ماي 2013.
وسيرأس أشغال اللجنة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الفرنسي جون-ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد، برينو لومير. ويتعلق الأمر بأول اجتماع يعقد بعد التوقيع يوم 7 ديسمبر الفارط، على الوثيقة الإطار للشراكة لسنوات 2018-2022. أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012. وقد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.
وسيسمح لقاء اليوم للمسؤولين الجزائريين والفرنسيين بإعداد حصيلة التعاون بين البلدين وبحث اتفاقات أخرى لاسيما في المجال الاقتصادي، حسبما تمت الإشارة اليه. وستكون أشغال كوميفا مسبوقة بمقابلة بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين. ويتضمن البرنامج أيضا انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين.
ويعد هذا الحوار اطارا غير رسميا يسمح للطرفين بعرض تحاليلهما وتبادل المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي لها صلة بالمسألة الامنية. و يذكر أنه خلال الدورة ال4 لكوميفا المنعقدة بالجزائر يوم 12 نوفمبر 2017, تم التوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة و تعاون اقتصاديين. يتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين مجمع PMO قسنطينة ومجمع كوندور ومؤسسة Palpa Pro وPSA بيجو لصناعة السيارات بالجزائر. ويخص الاتفاق الثاني بروتوكول حول إنشاء مجمع لتصدير الفواكه والخضر وكذا شراكة في مجال الانتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع Agrolog ومجمع Agromed. أما الاتفاق الثالث فيتعلق باتفاق مساهمين بين المجمع العمومي Elec El Djazair ومجمع Schneider في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.
عمر ح

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