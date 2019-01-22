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مساهل ممثلا لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي بدافوس

Fella Soltani 22 يناير 2019 Non classé, الحدث اضف تعليق 68 زيارة

يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الثلاثاء بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس (سويسرا)، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح المصدر ذاته أن “وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, سيشارك في أشغال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس-كلوسترس (سويسرا) يوم 22 جانفي 2019 “.

وسينشط وزير الشؤون الخارجية بصفته محاضرا، جلسة بعنوان ” السلم و المصالحة الوطنية” من تنظيم المنتدى حيث سيعرض “التجربة الجزائرية في هذا المجال لاسيما سياسة المصالحة الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة” حسب ذات البيان.

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