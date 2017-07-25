يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء و غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلى القاهرة ليترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية حسبما جاء يوم امس الاثنين في بيان للوزارة.

و أضاف ذات المصدر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى الامارات العربية المتحدة التي تندرج في اطار ” التشاور الدائم بين البلدين” ستسمح للسيد مساهل و نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ب”التطرق إلى القضايا

الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما سبل و وسائل تدعيم التعاون الثنائي”.

و خلص بيان الوزارة إلى أن مساهل يتوجه يوم الخميس إلى القاهرة حيث يترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية تخصص للانتهاكات الأخيرة للقوات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.

ق.و