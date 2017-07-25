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مساهل في زيارة عمل إلى الإمارات والقاهرة

لترأس مجلس جامعة الدول العربية:
مساهل في زيارة عمل إلى الإمارات والقاهرة

eldjazair 24 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء و غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلى القاهرة ليترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية حسبما جاء يوم امس الاثنين في بيان للوزارة.
و أضاف ذات المصدر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى الامارات العربية المتحدة التي تندرج في اطار ” التشاور الدائم بين البلدين” ستسمح للسيد مساهل و نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ب”التطرق إلى القضايا
الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما سبل و وسائل تدعيم التعاون الثنائي”.
و خلص بيان الوزارة إلى أن مساهل يتوجه يوم الخميس إلى القاهرة حيث يترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية تخصص للانتهاكات الأخيرة للقوات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
ق.و

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