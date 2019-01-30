مساهل في زيارة إلى الهند

يقوم وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى الهند يومي 31 جانفي و1 فيفري 2019، تلبية لدعوة من نظيرته الهندية، سوشما سواراج، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة “تأتي في سياق يتميز بإرادة البلدين في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين”.

ومن المنتظر أن يجري الوزير خلال هذه الزيارة “لقاءات مع السلطات العليا في الهند لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”