الأربعاء , يناير 30 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / مساهل في زيارة إلى الهند

مساهل في زيارة إلى الهند

Razika kherkhache 30 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 100 زيارة

يقوم وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى الهند يومي 31 جانفي  و1 فيفري 2019، تلبية لدعوة من نظيرته  الهندية، سوشما سواراج، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة “تأتي في سياق يتميز بإرادة البلدين في  تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات بما يخدم المصالح  المتبادلة للطرفين”.

ومن المنتظر أن يجري الوزير خلال هذه الزيارة “لقاءات مع السلطات العليا في  الهند لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super