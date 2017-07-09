يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بزيارة الى ايطاليا تندرج في اطار “مواصلة وتعميق الحوار السياسي و التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية ومكثفة” حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الأحد.

و بهذه المناسبة سيقوم مساهل ونظيره الايطالي أنجلينو ألفانو ب” تقييم التعاون الثنائي تحسبا لانعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الايطالي المقرر قبل نهاية السنة بالجزائر” حسب ذات المصدر.

و ستتمحور المحادثات أيضا حول “القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الوضع في ليبيا و مالي و مكافحة الهجرة غير الشرعية و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف اضافة الى المسائل المتعلقة بالاستقرار و الأمن في المنطقة”.

ق.و