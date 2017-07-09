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مساهل في إيطاليا اليوم

لتعميق الحوار السياسي والتعاون:
مساهل في إيطاليا اليوم

eldjazair 9 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 17 زيارة

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بزيارة الى ايطاليا تندرج في اطار “مواصلة وتعميق الحوار السياسي و التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية ومكثفة” حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الأحد.
و بهذه المناسبة سيقوم مساهل ونظيره الايطالي أنجلينو ألفانو ب” تقييم التعاون الثنائي تحسبا لانعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الايطالي المقرر قبل نهاية السنة بالجزائر” حسب ذات المصدر.
و ستتمحور المحادثات أيضا حول “القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الوضع في ليبيا و مالي و مكافحة الهجرة غير الشرعية و مكافحة الارهاب و التطرف العنيف اضافة الى المسائل المتعلقة بالاستقرار و الأمن في المنطقة”.
ق.و

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