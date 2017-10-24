

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الاثنين أن الجزائر تحافظ على “مستوى عال من اليقظة ” داخل أراضيها وعلى طول حدودها كما تجدد استعدادها لـ ” تعزيز” تعاونها على في مجالي الحدود والشرطة مع جميع بلدان المنطقة.

وفي مداخلة له خلال أشغال الاجتماع الأول لمجموعة العمل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول غرب إفريقيا، صرح مساهل أن الجزائر التي “عانت الأمرين خلال التسعينيات من آفة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تحافظ على مستوى عال من اليقظة داخل أراضيها وعلى طول الحدود وتجدد استعدادها لتعزيز تعاونها في مجالي الحدود والشرطة مع كل بلدان المنطقة”.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية “ضرورة العمل سويا على تجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب بمنطقة غرب إفريقيا و من بين هذه المصادر اختطاف رهائن مقابل فديات والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بجميع أشكالها والاستغلال المثمر اليوم لشبكات الهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات والهيروين وخاصة الحشيش وتبييض الأموال التي تدر أرباحا طائلة تسمح للجماعات الإرهابية بالتوفر على إمكانيات هامة للتمويل ومواصلة توسيع نشاطها الإجرامي إلى بلدان أخرى”.

وأكد في هذا السياق أن الجزائر “ستواصل دعم جهود منظمة الأمم المتحدة من أجل تجريم دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن و كل الأعمال الرامية الى تجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب”.

و أوضح الوزير قائلا من هذا المنطلق “فإننا ننظم بالشراكة مع مملكة هولاندا أول اجتماع إقليمي حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان” غدا الأربعاء بالجزائر.

ويواصل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول منطقة غرب افريقيا اجتماعه الأول بالعاصمة تحت الرئاسة المشتركة بين الجزائر وكندا نشاطه سعيا الى حشد الخبرات والموارد اللازمة لدعم بناء القدرات وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى القضاء على هذه الآفة.

ويندرج هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين في جلسات مغلقة في إطار الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لحشد الخبرات والموارد اللازمة لدعم بناء القدرات وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة الإرهاب وتأكيد الالتزام بنهج عملي قائم على سيادة القانون في التصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف”حسب وثائق الاجتماع.

وسيشهد الاجتماع تحول مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في المنطقة الساحل إلى مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في منطقة غرب إفريقيا مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد بنيويورك في 20 سبتمبر 2017 من خلال الاعتماد على الخبرات والتجارب الإفريقية في مكافحة العنف والإرهاب وبحث سبل تطوير عمليات التصدي لتهديداته.

نسرين.م