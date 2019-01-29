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مساهل :الجزائر بلد آمن، في منطقة تحدق بها المخاطر

Rafika Maariche 29 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 132 زيارة

 

 قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس خلال المحاضرة التي ألقاها بمركز الدراسات الدولية الإستراتيجية بواشنطن ان الجزائر “بلد استقرار في منطقة تشهد اضطرابات وتوترات كبيرة بسبب الأزمات والتهديدات الأمنية السائدة هناك”.

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