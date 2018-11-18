رافع، أمس، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، على المساهمات الكبيرة للجزائر في كل مراحل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي ، بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك و مسايرة التحولات التي تعرفها القارة، و أكد أن الجزائر شاركت في الدفاع على المبادئ التي تجعل من الاتحاد الإفريقي منظمة قارية وحكومية”.

و قال مساهل، في تصريح للصحافة، على هامش اليوم الثاني والأخير للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة في اديس ابابا، أنه منذ قمة كيغالي، التي تقرر فيها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد مرورا بقمة نواكشوط في جويلية الماضي و ، “شاركت الجزائر في الدفاع على المبادئ التي تجعل من الاتحاد الإفريقي منظمة قارية وحكومية”، كما دعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إطار مسار الإصلاح المؤسساتي، التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية والعالم وهو “ما فتئت تشدد عليه في كل الاجتماعات التنفيذية للاتحاد أو القمم التي انعقدت منذ 2016 .”

وعاد الوزير إلى التأكيد على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى في اليوم الأول من أشغال القمة، التي قال فيها أن الجزائر تتمسك بمبدأ الحفاظ على “آلية الاتحاد الإفريقي الثمينة بالنظر إلى دورها في عالم يعرف تحولات كبيرة”.

وأعتبر وزير الخارجية أن فكرة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد نابعة من ضرورة تأقلم المنظمة مع التغيرات التي تعرفها القارة على جميع الأصعدة، مضيفا أن “أشواطا كبيرة قطعت منذ قمة كيغالي في هذا الإطار”، و أضاف أن فكرة الإصلاح المؤسساتي يأتي تعزيزا لميثاق الاتحاد ولفكرة العمل الإفريقي المشترك لتنفيذ كل القرارات والأفكار التي تندرج في سياق الاندماج الاقتصادي الإفريقي أو التنسيق بين الدول الأعضاء لتوحيد مواقفها الدولية، وثمن في هذا الإطار التوصيات التي ستنبثق من هذه القمة التي خصصت للإصلاح المؤسساتي للاتحاد سيما الاقتراحات المرتبطة بتعزيز عمل المفوضية الإفريقية التي تلعب دورا كبيرا، إضافة إلى النقطة المتعلقة بتمويل المنظمة، حيث أشار بخصوص هذه النقطة أن ضمان استقلالية قرارات الاتحاد مرتبط أساسا بمساهمة وإشراك كل الدول الأعضاء في تمويل المشاريع ذات الأولوية والبرامج المندرجة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

المدير التنفيذي للشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد):

“الجزائر تضطلع بدور أساسي في حفظ السلام بإفريقيا”

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا “نيباد” إبراهيم اسان ماياكي، أن الجزائر التي لطالما حملت راية “القومية الإفريقية عاليا” تضطلع بدور “أساسي” في حفظ سلام القارة الإفريقية.

وأوضح مسؤول النيباد للصحافة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد بأديس أبابا أن “الجزائر التي رفعت عاليا راية القومية الأفريقية منذ وقت طويل تضطلع بدور أساسي في حفظ السلام بأفريقيا”.

كما أشاد ذات المسؤول بالمبادرات التي أطلقتها الجزائر من أجل تقديم يد العون لجيرانها، وذكر المدير التنفيذي للنيباد “رئيس وزراء النيجر سابقا” بمجهودات الجزائر في دعم النيجر خاصة القرار المتعلق بمحو ديونها.

رزيقة.خ