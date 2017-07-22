يعقد مساعدو الممرضين المنضوين تحت النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية جمعيتهم العامة اليوم لدراسة جملة المسائل العالقة وتحديد خطة عمل للأيام القادمة لوضع النقاط على الحروف قبل الدخول في موجة الاحتجاجات المنتظر الإعلان عنها.

ويأتي قرار مساعدي الممرضين القاضي بعقد الجمعية العامة على خلفية تعنت وزارة الصحة واستمرارها في انتهاج سياسة صم الآذان والتماطل في البت في قضيتهم ، التي تسببت لهم في الدخول إلى أروقة المحاكم ومقاضاتهم على أخطاء طبية جراء قيامهم بعمل الممرض الرئيسي، في الوقت الذي من المفروض إن تقتصر مهمة هذه الفئة حسب القانون الأساسي على التنظيف فقط و لا يجب أن تتجاوز ذلك إلى العلاج غير أن إحالة عدد كبير من الممرضين القدماء على التقاعد و تفضيل الآخرين العمل في العيادات الخاصة أجبرهم على العمل عمل الممرض، الأمر الذي عرضهم إلى متابعات قضائية نتيجة شكاوي المرضى بسبب الأخطاء التي تقع فيها باعتبار أن ما يقومون به لا يعنيهم، ناهيك على تخلي الإدارة عنهم في مثل هذه القضايا.

وأعابت على الوصاية في السياق ذاته سياستها المتعلقة بالتوظيف والتي تعتمد فيها على اللجوء إلى توظيف مساعدين اثنين عوض ممرض واحد، رغم يقينها بعدم تمكنهم من مهنة التمريض بشكل جيد كون عملهم يقتصر على التنظيف ومساعدة الممرض في عمله.

هذا وتتمحور مطالب هذه الفئة حول التشديد على وزير الصحة و إصلاح المستشفيات حسبلاوي مختار ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لإنصاف فئة مساعدي الممرضين أو إيجاد حلول مع الوظيف العمومي حتى يكون لهم إمكانية الترقية إلى ممرضين حاصلين على شهادة الدولة أو ممرض مختص خاصة أن التكوين الذي مروا عليه والدراسة التي قاموا بها في الشبه طبي تتوافق مع ما يتلقاه الممرض، رافضين إكمال حياتهم المهنية كمساعد ممرض، ومعلنين عن استعدادهم إلى الخضوع إلى تكوين إضافي من اجل التمكن من الترقية، أو القيام بمهنتهم الأصلية الموكلة لهم والمتمثلة في مساعد مريض فقط، هذا الأخير الذي يأتي باعتباره المطلب الذي يحتمل عدم الموافقة عليه سيما وان الموافقة من شأنها أن تخلق أزمة كبيرة على مستوى المستشفيات، سيما وأن هذه الفئة تعتبر العمود الفقري للمستشفيات منذ مدة بالنظر للنقص الكبير الذي تشهده هذه الأخيرة بسبب إحالة فئة كبيرة من الممرضين المختصين على التقاعد وهروب البقية للعمل بالعيادات الخاصة.

هذا وسيكون اجتماع الجمعية العامة لمساعدي الممرض متبوعا بعقد المجلس الوطني للنقابة هو الآخر لاجتماعه لتحديد موعد وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل للمطالبة بوصل التسجيل طبقا للقانون 90/14 و خاصة المادة الثامنة منه التي تلزم السلطة العمومية بتسليم الوصل في مدة لا تتجاوز 30 يوما، و التي ستكون جراءه وزارة العمل على موعد مع وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني في حال حدوث العكس.

وفاء مرشدي