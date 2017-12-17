قررت الإتحادية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية، تنظيم إعتصام وطني يوم 19 ديسمبر الجاري أمام وزارة الصحة،إحتجاجا على عدم تلبية مطالبهم .

وقالت الاتحادية، إن قرار العودة للتصعيد، تمخض عن إجتماع المكتب الوطني ورؤساء الخلايا الولائية مؤخرا من أجل مناقشة مشاكل مساعدي التمريض ومطالبهم المشروعة،وأضاف البيان، أنه بعد غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية، قرر مساعدو التمريض العودة للاحتجاج، من أجل فتح أبواب الحوار والتشاور وإشراك مساعدي التمريض في كل النقاط المتعلقة بهم، مطالبين بتعديل القانون الأساسي للشبه الطبي، وتحديد مهام مساعدي التمريض، مع مراجعة منحة المناوبة،إلى جانب تمكين مساعدي التمريض من حق التكوين المتواصل ومنحة الجنوب التي تم أستثناء هذه الشريحة منها، إضافة إلى إعادة النظر في سلم الأجور وتحسين ظروف العمل ورفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، وللإشارة يأتي هذا القرار ليضيف معاناة أخرى للمرضى في المستشفيات الوطنية التي تعاني الشلل منذ أكثر من أربع أسابيع ،بعد دخول الأطباء المقيمون في إضراب يومين كل أسبوع وتسبب هو الأخر في شل العديد من المصالح الإستعجالية داخل المستشفيات بعد شنهم إضرابا وطنيا، ردا على سياسة التهميش واللامبالاة التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجاه مطالب هذه الفئة.

رزاقي.جميلة