أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج لفائدة الطلبة المتفوقين الأوائل في الدفعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي بتاريخ 2 مارس القادم.

ودعت الوزارة في بيانها تحوزه”الجزائر” الطلبة المعنيين للتقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الشعب المقبولة،وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يدخل في إطار تنفيذ برنامج دعم تكوين المكونين.

فتح باب الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج

وفي نفس السياق فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي باب الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج، لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، و أوضحت الوزارة أنه و في إطار البرنامج التكويني الإقامي بالخارج للسنة الجامعية (2019-2020) لصالح الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، يفتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج ضمن البرنامج الوطني الاستثنائي،هذا ودعت الوصاية طلبة الدكتوراه الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج لتقديم ترشحاتهم لدى المؤسسة الأصلية،وأشارت إلى أنه تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشيح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الأصلية و الندوة الوطنية للجامعات والندوات الجهوية للجامعات ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

هذا ووجهت الوزارة المهتمين بهذا التكوين، إلى زيارة المواقع الالكترونية من أجل الحصول على المعلومات حول برنامج التكوين الإقامي بالخارج وشروط الاستفادة و مكونات الملف واستمارة الترشح ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: www.mesrs.dz والندوة الجهوية لجامعات الشرق: www.univ-constantine2.dz والندوة الجهوية لجامعات الغرب: www.univ-oran.1.dz والندوة الجهوية لجامعات الوسط: www.univ-alger1.dz.

رزاقي.جميلة