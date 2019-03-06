مسابقة وطنية لطلبة التكوين المهني الخميس المقبل

قرر وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي تنظيم مسابقة وطنية بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية حول الثقافة المالية لفائدة متربصي قطاع التكوين المهني

وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، على انطلاق يوم اعلامي حول فعاليات هذه المسابقة، أن المسابقة ستكون يوم الخميس القادم وتهدف الى “ترسيخ ونشر” الثقافة المالية لدى المتربصين الذين هم في المرحلة النهائية من مسارهم التكويني ويستعدون لولوج عالم الشغل سيما بخلق مشاريع وانشاء مؤسسات مصغرة

وأضاف الوزير أن هذه المسابقة التي سوف تجري على مستوى عدد من المعاهد التكوينية الموزعة عبر التراب الوطني، ترمي الى نشر الثقافة المالية لدى المشاركين و توفير المعلومات حول القطاع المصرفي والخدمات التي يقدمها بغية اكتساب كفاءات مهنية ترتبط بالنشاطات الاقتصادية والمالية التي تعتبر احدى الشروط الأساسية ل

وأكد مباركي أن الوزارة أقرت ادراج مقياس حول كيفية انشاء وتسيير مؤسسة مصغرة ضمن مسار التكوين وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة دعم التشغيل، سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، بغية التعريف بالأنظمة الجبائية والتسيير المالي و الاداري للمؤسسة و التعاملات التجارية والبنكية

رزاقي.جميلة