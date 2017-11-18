كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي والترقية المهنية في أربع رتب تدخل في إطار الطب المدرسي.

أفادت بن غبريط أول أمس عبر منشور مقتضب على صفحتها الرسمية بـ”الفيسبوك” أن وزارة التربية الوطنية ستقوم بتنظيم دورة لمسابقة توظيف خارجي وامتحان مهني للترقية في أربع رتب تتعلق أساسا بطبيب عام ونفساني عيادي ومساعد تمريض رئيسي وممرض حاصل على شهادة دولة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي”، هذا ويُنتظر أن تكشف الوزارة عن تفاصيل اكثر حول هذه المسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة لا سيما من حيث عدد المناصب و شروط الالتحاق بها.

للعلم فإن العديد من المدارس حسب شهادات نقابيين بالقطاع ما تزال تعاني من انعدام الطب المدرسي رغم مكانته كدينامو استراتيجي في المنظومة التربوية، هذه الأخيرة تفتقر أيضا إلى أخصائيين نفسانيين ما يجعل التلاميذ أقرب إلى اليتامى ولا يجدون من يتكفل بهم في حالة تعرضهم لشتى الأمراض والعقد داخل المحيط المدرسي.

هذا و يجدر التذكير بقيام وزارة التربية بتوظيف 10 آلاف أستاذ في إطار التوظيف الخارجي و4 آلاف إداري بقطاع التربية لحساب سنة 2017، كما قامت بترقية 45 ألف موظف عن طريق الامتحان المهني في نوفمبر 2016.

وفاء مرشدي