فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، مسابقة وطنية لتوظيف 2000 مستخدم شبيه، لفائدة مصالحها في مختلف الأسلاك والرتب، ويشمل التوظيف المصالح على مستوى 48 ولاية، وتخص المسابقة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة و يشمل التوظيف في شعبة الإدارة العامة، مناصب مترجم ترجمان رئيسي، وهي مفتوحة للأشخاص الحائزين شهادة ماجيستار في الترجمة الفورية أو الترجمة، إضافة إلى منصب مترجم، وعدد المناصب فيها 17 منصبا، ويشترط فيها شهادة ليسانس في التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية، أما منصب متصرف رئيسي، فتخص الحائزين شهادة الماجيستار في تخصصات العلوم القانونية والإدارية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية، أو العلوم التجارية، أو العلوم السياسية والعلاقات الإدارية، وعلوم الإعلام والاتصال، والعلوم الإسلامية، ونفس التخصصات السابقة بشهادة ليسانس لمنصب متصرف، أما ملحق رئيسي للإدارة فتخص المسابقة الحاصلين على شهادة تقني سامي في التسيير العمومي، أو قانون الأعمال، أو قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، والتجارة الدولية، والتسويق، وتسيير الموارد البشرية، وعلم النفس، وفيما يخص الشعب الأخرى التي ستفتح فيها المسابقة التوثيق والمحفوظات وتشمل منصبي وثائقي أمين محفوظات، ومساعد وثائقي أمين محفوظات، وفي شعبة الموارد المالية منصب مهندس دولة في الوارد المالية، وفي شعبة السكن ولعمران، مهندس معماري ومهندس دولة في السكن والعمران

وبالنسبة لشعبة الرياضة، نجد مناصب مستشار رئيسي في الرياضة، ومستشار في الرياضة، وعون رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، ومربو الأنشطة البدنية والرياضية، إضافة إلى شعب الأرشيف والتوثيق، والصحة، وشعبة البيطريين كما تم فتح مناصب تخص، السائقين للمستوى الأول والثاني.

ر.ج