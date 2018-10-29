مسابقة في ختام المعرض الجزائري للمنتجات في موريتانيا

نظمت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير مسابقة خاصة للفوز بجائزة سمتها “الجائزة الكبرى للمعبر الحدودي الموريتاني الجزائري”.

نقلت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، أنّ تنظيم المسابقة يأتي في ختام معرض المنتجات الجزائرية الذي انطلق بنواكشوط قبل أسبوع، وحضر حفل توزيع الجواز عدد من المسؤولين الحكوميين الموريتانيين والسفير الجزائري بنواكشوط وعدد من رجال الأعمال.

وشملت الجزائر التي تم توزيعها سيارة وعدد من الأجهزة والمعدات المنزلية قدمتها شركات جزائرية، وافتتحت الجزائر قبل أسبوع أكبر معرض لمنتجتها بنواكشوط شاركت فيه حوالي 170 شركة جزائرية.

واستقطب المعرض شركات جزائرية تنشط في صناعة وتوزيع المواد الغذائية والكهرومنزلية ومواد البلاستيك، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية وصناعة الأنسجة والأفرشة والأدوية ومواد النظافة والتجميل، وغيرها.

ومن بين المعروضات أيضا سيارات إسعاف ورافعات وحفارات، فيما ضم الجناح الخاص بوزارة الدفاع الوطني منتوجات خاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن من بينها ملابس ودروع.

وخلال شهر أوت الماضي، وبحضور وزيري داخلية البلدين افتتح أول معبر حدودي بين موريتانيا والجزائر منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي مطلع الستينات، فيما بدأت أشغال تعبيد الطريق الذي يتوقع أن يربط بين تيندوف وبئر اكرين ثم الزويرات.

إسلام.ك