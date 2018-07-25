أعلن المدير العام للجمارك فاروق باحميد عن تنظيم مسابقة توظيف ل400عون جمركي في ولايات الجنوب ابتداء من شهر أكتوبر القادم.

و أوضح المدير العام للجمارك، أمس، خلال زيارة عمل لولاية ورقلة، انه سيتم تدعيم ولايات جنوب الوطن ب 400 عون جمركي ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وستنظم في هذا الإطار مسابقة توظيف تخص هذه الولايات من أجل توفير الفرصة للشباب الراغب في ولوج هذا السلك من جهة وتدعيم الموارد البشرية لهذا السلك بالولايات المعنية .

وفيما تعلق بموسم الحج 2018 أوضح المدير العام للجمارك بان تعليمات أعطيت للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة من اجل تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بأداء هذه الفريضة، لفائدة الحجاج، سيما من حيث مراقبة الأمتعة وغيرها، و ألح على ضرورة ضمان توفير تكفل أفضل بضيوف الرحمان وتوفير لهم جميع الشروط المادية والبشرية ألازمة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والخطوط الجوية الجزائرية.

وكان المدير العام للجمارك قد استهل زيارته إلى ولاية ورقلة، التي تندرج في إطارات الزيارات التي يقوم بها للولايات الجنوب من اجل إعطاء دفع لهذا السلك من مفتشية أقسام الجمارك أين اطلع على مشروع دراسة و انجاز وتهيئة مرقد للعزاب لفائدة أعوان الجمارك انطلقت بها الأشغال سنة 2016 باستثمار عمومي يناهز 85 مليون دج، ويضم هذا الهيكل الذي استكملت الأشغال به بنسبة 100 بالمائة من ثلاث طوابق تشمل 30 غرفة و قاعة استقبال ومطبخ و نادي و مسكن عبور، حيث أسندت أشغاله لثلاث (3) مقاولات.

كما زار باحميد مقر المديرية الجهوية للجمارك الجديد الجاري انجازه بمنطقة التجهيزات العمومية بغلاف مالي يقدر ب 260 مليون دج يضم مبنى إدارة وقاعة محاضرات و مرقد للعزاب وسكنات وظيفية، ويتواجد هذا الهيكل الجديد في مرحلة استلام ودلك بعد أن استكملت أشغاله بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لجميع المرافق في انتظار عملية تجهيزه قريبا.

وبعين المكان تفقد المدير العام للجمارك أيضا مشروع انجاز وتجهيز مقر المفتشية الفرعية للجمارك والذي بتواجد بدوره في مرحلة الاستلام بعد أن

استكملت أشغال جميع مرافقه التي حددت ما بين 2 و 20 شهر بغلاف مالي إجمالي بقدر ب 247 م يون دج.

وثمن بالمناسبة المدير العام هذه “ا مكتسبات” التي استفادت منها المنطقة، مؤكدا بأن تحسين ظروف عمل ومعيشة أعوان الجمارك سوف تنعكس ايجابيا

وبشكل مباشر على عمل المتعاملين الاقتصاديين والمواطن بصفة عامة.

واستمع باحميد بعد ذلك بمقر المديرية الجهوية لجمارك إلى عديد الانشغالات المهنية و الاجتماعية لأعوان السلك لاسيما ما تعلق منها بمسالة التحويلات و الترقيات على أساس الشهادة و الخدمات الاجتماعية وغيرها

كما اشرف على تكريم أبناء القطاع من الفائزين بامتحانات نهاية السنة، وطمئن مستخدمي وأعوان هذا السلك بان المديرية العامة سترافقهم وتعمل جاهدة على التكفل بجميع الانشغالات، مذكرا بان قاعدة بيانات يتم انجازها في هذا الإطار ما سيساهم في ضمان تسيير شفاف وعقلاني لهذا السلك.

رزيقة.خ