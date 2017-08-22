أفرجت، المدیریة العامة للحمایة المدنیة، عن مسابقة توظيف للسنة المالية 2017 خاصة بأعوان وملازمين في مختلف مصالحها، تشمل الآلاف من المناصب الشاغرة على المستوى الوطني، حيث شرعت مصالح القطاع في استقبال الملفات من أجل تنظيم المسابقة سبتمبر الداخل.

وحددت المديرية العامة للحماية المدنية الشروط والملف المطلوب للمسابقة، حيث يتمثل في شهادة الجنسية، وثيقة السوابق العدلية، شهادة ميلاد، شهادة عائلية، 6 صور شمسية، شهادة طبية صدرية، اصافة الى شهادة صحة الرؤية، بطاقة الاقامة وشهادة القامة.

كما اضافت المديرية الى الملف دبلوم إن وجد، شهادة مدرسية 2 ثانوي على الأقل للأعوان وشهادة ليسانس للضباط، أظرفة بريدية، تحتوي على طابع وعنوان.

وأوضحت ذات الجهة، أن الملفات بالنسبة للأعوان يتم إيداعها على مستوى ولاية المترشح، أما الضباط فيتم إيداعها ببرج البحري بالعاصمة، حيث حددت سن المترشح ما بين 21 إلى 26 سنة بالنسبة للعون، و من 23 إلى 28 سنة بالنسبة لرتبة ملازم أول، الذي اشترطت أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس دولة في التخصصات المطلوبة خاصة الهندسة المعمارية، فيما يلتحق بمنصب طبيب ملازم أول كل ناجح في مسابقة متحصل على شهادة دكتوراه في الطب، في حين أنها اشترطت المستوى المطلوب ثاني جامعي وسنتين تربص، لكل من يرغب في الحصول على منصب ملازم.

نسرين.م