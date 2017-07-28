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مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة تنطلق اليوم

تستمر إلى السادس من أوت:
مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة تنطلق اليوم

eldjazair 28 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 20 زيارة

تنظم مدارس أشبال الأمة التابعة للجيش الشعبي الوطني بكل من ولايتي وهران و تيارت ابتداء من اليوم و إلى غاية السادس من شهر اوت القادم مسابقة الدخول إليها للموسم الدراسي الجديد 2017-2018 الخاص بطوري المتوسط و الثانوي حسبما علم اليوم الخميس من المديرية الجهوية للإيصال و الإعلام و التوجيه للناحية العسكرية الثانية.
و سيشرع في المسابقة بالنسبة للطور المتوسط حسب بيان للمديرية المذكورة – اليوم السبت على مستوى مدرستي أشبال الأمة بولايتي وهران و تيارت ويتضمن البرنامج فحصا طبيا و اختبارا في الرياضة خلال اليومين الأولين و اختبارات كتابية في اللغة العربية و الرياضيات و اللغة الفرنسية خلال اليوم الثالث.
أما بالنسبة للطور الثانوي “ذكور” – يضيف ذات المصدر- فستجرى مسابقة الدخول على مستوى مدرسة أشبال الأمة بوهران من الفاتح من أوت إلى الثالث منه وسيكون البرنامج مقسما على ثلاثة أيام ويتضمن فحصا طبيا و اختبارا في الرياضة و اختبارات كتابية في اللغة العربية و الرياضيات و الفيزياء والتكنولوجيا.
وبالنسبة للطور الثانوي إناث سيتم إجراء المسابقة يومي الخامس و السادس من أوت على مستوى مدرسة أشباب الأمة بوهران فقط مع الاحتفاظ بنفس برنامج الذكور.
نسرين.م

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