تنظم مدارس أشبال الأمة التابعة للجيش الشعبي الوطني بكل من ولايتي وهران و تيارت ابتداء من اليوم و إلى غاية السادس من شهر اوت القادم مسابقة الدخول إليها للموسم الدراسي الجديد 2017-2018 الخاص بطوري المتوسط و الثانوي حسبما علم اليوم الخميس من المديرية الجهوية للإيصال و الإعلام و التوجيه للناحية العسكرية الثانية.

و سيشرع في المسابقة بالنسبة للطور المتوسط حسب بيان للمديرية المذكورة – اليوم السبت على مستوى مدرستي أشبال الأمة بولايتي وهران و تيارت ويتضمن البرنامج فحصا طبيا و اختبارا في الرياضة خلال اليومين الأولين و اختبارات كتابية في اللغة العربية و الرياضيات و اللغة الفرنسية خلال اليوم الثالث.

أما بالنسبة للطور الثانوي “ذكور” – يضيف ذات المصدر- فستجرى مسابقة الدخول على مستوى مدرسة أشبال الأمة بوهران من الفاتح من أوت إلى الثالث منه وسيكون البرنامج مقسما على ثلاثة أيام ويتضمن فحصا طبيا و اختبارا في الرياضة و اختبارات كتابية في اللغة العربية و الرياضيات و الفيزياء والتكنولوجيا.

وبالنسبة للطور الثانوي إناث سيتم إجراء المسابقة يومي الخامس و السادس من أوت على مستوى مدرسة أشباب الأمة بوهران فقط مع الاحتفاظ بنفس برنامج الذكور.

نسرين.م