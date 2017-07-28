حددت مديرية الحماية المدنية شهر سبتمبر القادم من أجل إجراء الإمتحان الكتابي والشفوي الخاص بتوظيف 3215 عون وملازم على مستوى مصالحها حيث سيتم الشروع في استقبال الملفات على مستوى كل الولايات الموزعة عبر التراب الوطني حيث يشترط في الراغبين الإلتحاق بمنصب عون الحماية المدنية بلوغ سن 19 سنة يوم إجراء الإمتحان أو المقابلة الشفهية وتشمل حتى سن 25 سنة كما يشترط فيهم إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي.

ومن الشروط أيضا أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية إضافة إلى تمتعه بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 من دون حمل النظارات أو عدسات التصحيحى على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 07/10 ، لا يجب أن يكون حاملا للوشم على جسده وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية، وبالنسبة لرتبة ملازم أن يتراوح سن المترشحين ما بين 21 إلى 26 سنة وتودع الملفات على مستوى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري ولاية الجزائر، ويشترط في رتبة ملازم مستوى ثاني جامعي وسنتين تربص فيشترط أن لا يتجاوز سن المترشح 30 سنة .

وبالنسبة لرتبة طبيب ملازم أول فتطلب شهادة مهندس دولة في التخصصات المطلوبة خاصة الهندسة المعمارية. ويكون السن من 23 إلى 28 سنة.

أما طبيب ملازم أول فيفترض حصول المترشح على شهادة دكتوراه في الطب، كما يلزم الأطباء الملازمون الأوائل الموظفون بمتابعة خلال فترة التربص وتكوين تحضيري لشغل الوظيفة.

نسرين.م