مسابقة التأليف للأطفال المرحلة التاسعة 2019: دعوة لمشاركة الأطفال وإيداع ترشيحاتهم قبل 29 أوت المقبل

يفتح مكتب التربية العربي لدول الخليج باب المنافسة الإبداعية في الكتابة للطفل العربي(المرحلة التاسعة)، حيث يدعو المهتمين بالطفل إلى المشاركة في هذا الميدان، قبل 29 أوت المقبل.

ويشترط في المشاركات التي تتقدم للمسابقة، التي تبلغ قيمتهاعشرة الاف ريال تمنح لكل فائز من الفائزين العشرة الأوائل، أن يستهدف العمل إحدى الفئات العمرية الأربع التالية: أقل من أربع سنوات، من 4–6 سنوات، ومن 6– 9 سنوات، ومن 9–14 سنة، وعليه أن يراعي العمل المقدم للطفل التشويق والمرحلة الحالية للطفل والثورة التقنية والمعرفية التي يعيشها، كما يشترط ألا يكون المرشح قد نال جائزة عن العمل المقدم.

ويجب أن يكون العمل المقدم باللغة العربية، على ألا يتجاوز عدد الأعمال المقدمة من كل مؤلف أربعة أعمال مستقلة كحد أقصى….

ويتم إرسال نسختين من العمل المرشح للجائزة إحداهما مطبوعة والأخرى إليكترونية، على أن يتم استيفاء نموذج الترشيح للمسابقة، و تقديم السيرة الذاتية للمرشح.

يذكر أن مجالات المسابقة: القصص، كتب المعلومات، الكتب التعليمية أو كتب المفاهيم (الموسوعات)، الكتب او القصص المسلسلة (السلسلة القصصية).

وتسعى هذه المسابقة بشكل عام إلى توفير بعض المصادر التي تنمي متعة القراءة، ومن ثم تنمي الاتجاهات الإيجابية نحو القراءة ، وتوفير مدى متنوع من المواد القرائية التي تتراوح بين القصة والشعر إلى المسرحية، التي ترتقي بالقيم الثقافية والأخلاقية وتقدم في ذات الوقت المعلومات القيمة التي تسهم في الإثراء المعرفي للنشء.

صبرينة ك