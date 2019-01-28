مسؤولون يعزون عائلة مراد مدلسي

قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، نيابة عن مناضي الحزب، تعازيه، لعائلة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الذي انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم.

وكتب الأرندي في صفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الأرندي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة”.