مسؤولون يعزون عائلة مراد مدلسي

قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، نيابة عن مناضي الحزب، تعازيه، لعائلة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الذي انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم.
وكتب الأرندي في صفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الأرندي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة”.
وعزى رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، عائلة مراد مدلسي، حيث كتب في صفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، قائلا “يتقدم رئيس الحزب عمار غول ، أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات ومناضلي حزب تاج إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”
كما عزى رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عائلة الراحل، قائلا “ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ السيد مراد مدلسي، وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم أمام عائلة المرحوم والشعب الجزائري بأصدق عبارات التعازي و المواساة، راجيا من الله عز و جل أن يتغمد المرحوم في واسع رحمته و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان”.