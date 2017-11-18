

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة 936 مشروع من ضمن 1800 مشروع سياحي معتمد على المستوى الوطني لم ينطلق في انجازه لحد الآن، داعيا إلى ضرورة البحث عن الأسباب التي حالت دون الشروع في إنجازها.

و خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني التقييمي لإنجازات القطاع بمشاركة إطارات الإدارة المركزية والمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية، أوضح الوزير أن “المشاريع السياحية التي لم يتم انجازها لحد الآن تقدر ب 936 مشروع من ضمن 1800 مشروع معتمد” معتبرا ذلك ب “المخيف والرهيب “.

وأشار مرموري إلى أن قطاعه كان قد “وجه تعليمات لمدراء السياحة بكل ولايات الوطن تقضي بضرورة القيام بالعمل الميداني لتحديد العراقيل التي حالت دون اقلاع النشاط السياحي بجدية بتبسيط إجراءات الاستثمار لتسهيل عملية تجسيد مختلف المشاريع”.

وحث كل الفاعلين بضرورة “تنسيق الجهود مع كل القطاعات المعنية خاصة مع الجماعات المحلية للاطلاع على إشكالية العقار و تنشيط الحركة السياحية وتثمين وترقية الصناعة التقليدية وفق رؤية جديدة نابعة من التجارب الوطنية للتمكن من تقديم حلول تتأقلم مع الاشكاليات المحلية في هذا المجال “مركزا في نفس الوقت على وجوب “دعم الترويج والعمل مع وسائل الإعلام للتعريف بالمنتوجات السياحية والتقليدية وفق خصوصيات ومقومات واحتياجات كل ومنطقة “.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تنظيم هذا اللقاء التقييمي للتعرف على “وضعية قطاع السياحة وحصر أهم العراقيل التي يعاني منها لاسيما في مجال ترقية الاستثمار وكذا لتقديم توجيهات للمدراء وفق السياسة والرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية عن طريق ترسيخ اللامركزية وتطوير وعصرنة قطاع السياحة”.

وعبر الوزير عن “أمله في أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تطبيقية محددة في الوقت للتمكن من تطبيقها في الميدان والنهوض بالقطاع وفق الإمكانيات المتوفرة” داعيا مدراء السياحة أن يساهموا في ذلك بتقديم رؤيتهم للنهوض بالنشاط السياحي من خلال استعراض أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمرون لاسيما قضية العقار” .

كما دعاهم الى العمل من أجل “تكثيف المراقبة في المؤسسات الفندقية والمطاعم لتحسين نوعية الخدمات مشددا على ضرورة “احترام وترقية وتثمين اللباس التقليدي في هذه المرافق السياحية مع تخصيص أيضا فضاءات ومحلات لبيع المنتوجات التقليدية والحرفية”.

من جهة أخرى، ألح الوزير على “تعزيز وتطوير التكوين من خلال تنسيق الجهود مع قطاع التكوين المهني تماشيا مع احتياجات كل المؤسسات السياحية داعيا استغلال غرف الصناعات التقليدية وجعلها تساهم في جلب الاموال والابتعاد عن الاتكالية من خلال تنظيم صالونات ومعارض خارج المناسبات والتكفل بتكوين الحرفيين وبيع المنتوج.

برنامج لتكوين 3333 مهني في قطاع السياحة

من جهة أخرى أشرف مرموري على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم تكوين المكونين في مجال السياحة والفندقة، و قام الوزير بمعاينة البرنامج التكويني الذي سيستفيد منه 3333 من مهنيي القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 .

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الخميس بالجزائر العاصمة أنه تجسيدا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية” و”الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، تكوين 120 مكون كمرحلة أولى من البرنامج المسطر الذي يهدف الى مسايرة التطورات التي تعرفها الخدمات الفندقية والسياحية.

وأعلن بالمناسبة أنه يتم التفكير في تسطير برنامج تكويني في الصناعات التقليدية مشيرا الى أنه يتم حاليا ضبط المعايير والاليات لتوسيع العملية التي سيستفيد منها الإطارات والمكونين والحرفيين.

توافد ما لا يقل عن 600 سائح أجنبي على الجنوب منذ انطلاق الموسم

كما كشف مرموري، بأن عدد الأجانب الذين توافدوا على مناطق الجنوب، منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية بلغ 600 سائح متوقعا أن يرتفع العدد خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية التي عادة ما تعرف، إضافة الى الأعياد الدينية والمحلية الاحتفال بأعياد رأس الميلاد التي تستقطب أعدادا كبيرة من السواح سيما الأجانب منهم.

وأشار بهذا الخصوص أن الجزائر تستقطب، خلال العام كله 10 ألاف سائح مذكرا أن التخفيضات التي يستفيد منها السواح، حسب ما تنصه الاتفاقية المبرمة بين وزارتي السياحة والنقل، تصل إلى 50 بالمائة من تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية في حالة ما توفر العدد الكافي من السواح من طرف الوكالات السياحية ( أكثر من 60 شخص) وهذا إضافة الى التخفيضات التي تمنحها الفنادق العمومية طوال الموسم السياحي، التي تتراوح بين 25 و30 بالمائة.

تكلفة المشاريع المجمدة بلغت 10 مليار دينار

أما بخصوص المشاريع المجمدة في قطاع السياحة بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، أكد وزير القطاع أن تكلفة المشاريع المجمدة بلغت 10مليار دينار أي ما يمثل 50 بالمائة من العمليات أو المشاريع المسجلة لفائدة قطاع السياحة.

وأضاف في هذا الإطار أنه في حالة الضرورة بإمكان مدراء السياحة للولايات أن يقدموا بطلب لرفع التجميد حسب أهمية المشروع.

الجزائر تحصي 225 منطقة توسع سياحي

من جهته، قدر مدير النشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية جمال عليلي عدد مناطق التوسع السياحي ب 225 منطقة بمساحة تقدر ب 5ر56 هكتار داعيا الى تعزيز الاستثمار في هذه المناطق والاسراع في تحضير الدراسات المتعلقة بتصنيف هذه المناطق ومراجعة القوانين الخاص بالعقار السياحي.

وشدد المتدخل على ضرورة انجاز المشاريع في هذه المناطق لاسيما الفضاءات الحموية التي يقدر عددها ب 282 منبع حموي مشيرا الى انه تم لحد الان تخصيص 100 منبع لانجاز مشاريع استثمارية بها. وأكد المتحدث بالمناسبة بأنه يتم حاليا تحضير ملف مراجعة المخطط التوجيهي الخاص بترقية النشاط السياحي مشيرا الى أنه سيتم ارسال ملف خاص بتطهير العقار السياحي الى الحكومة لحماية هذا العقار وتفادي استغلاله في مجالات أخرى

نسرين.م