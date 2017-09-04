مركز جديد لخدمات تأشيرة فرنسا أفريل القادم

أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عبر موقعها الالكتروني، أنها أطلقت تدابير جديدة لاختيار مركز جديد لخدمات التأشيرة ، من أجل تسيير ملفات طلب الفيزا في الجزائر وأخذ مواعيد بالإضافة إلى جمع البيانات البيومترية وكل ما يتعلق بملف إيداع التأشيرة، مشيرة إلى أنه تم تمديد عمل مركز TLS CONTACT الذي سيتكفل بملفات طلبات الفيزا إلى غاية نهاية مارس 2018، على أن يفتح المركز الجديد بداية من شهر أفريل القادم.

وجاء في نص بيان الاستشارة الذي نشرته السفارة الفرنسية، أن لجنة انتقاء ستعلن نهاية السنة الجارية عن مانح خدمات جديد، بعد دراسة ملفات المشاركين، الذين يتعين عليهم تقديم 3 دفاتر شروط متعلقة بفتح مراكز لجمع طلبات التأشيرة في كل من الجزائر العاصمة وعنابة ووهران.

وحدد آخر أجل لتقديم العروض في الـ 13 نوفمبر القادم، على أن تعلن لجنة الانتقاء عن قرارها في الـ 20 من ديسمبر2017 لتفتح بعدها مراكز خدمات التأشيرة الثلاثة التي حددت تواريخها كالتالي: عنابة في 2 أفريل، ووهران 4 أفريل، والعاصمة في 9 أفريل من سنة 2018.