يركز البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المتعلق بمحليات الـ23 نوفمبر الداخل على ثلاثة محاور أولها ” تعزيز التنمية المحلية”، و”المشاركة في ترقية اللامركزية” و”المساهمة في حوكمة ديمقراطية محليا”، بالإضافة إلى تحقيق الإجماع على مستوى المجالس المحلية.

هذا وكشف بيان حزب الارندي الذي يتزعمه الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أنه سيشارك رسميا في في الانتخابات المحلية المقرّرة يوم 23 نوفمبر القادم، بـ 48 قائمة لمرشحيه للمجالس الشعبية الولائية و 1.521 قائمة لمرشحيه للمجالس الشعبية البلدية.

ويتميز مرشحي التجمع لهذا الاستحقاق الانتخابي -حسبما ذكره الحزب- بانتماء غالبيتهم لفئة الشباب، وحصولهم على مستوى تعليمي جد محترم، إذ يحمل الآلاف منهم شهادات جامعية، وفضلاً عن ذلك، فإنّ عدد معتبر منهم، يكتسبون خبرة في مجال التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، وحتى على مستوى البرلمان بالنسبة للبعض منهم، كما يكتسب البعض الآخر تجربة في التسيير باعتبارهم شغلوا مناصب مسؤولية على مستوى الهيئات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية.

وقال بيان الأرندي:”..مرشحو الحزب قد تمّ اختيارهم من طرف الهيئات المحلية للتجمع وهو ما سمح بانتقاء أشخاص لهم صلة وعلاقة مباشرة مع المواطنين وفي هذا الإطار، ستقدّم كل قائمة من قوائم مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للمجالس الشعبية البلدية والولائية اقتراحاتها للناخبين بخصوص تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية، والتي ستكون ثمرة الإصغاء المباشر لانشغالات الساكنة”، وأضاف:”إنّ انتماء مرشحي التجمع لحزب ذو بعد وطني، حزب له مكانة هامة في الحكومة وفي البرلمان بغرفتيه، سيسمح لهم، كمنتخبين محليين، من الاستفادة من دعم حزبهم على مستوى الهيئات الوطنية للدولة، من جهة، ويضع على عاتقهم، من جهة أخرى، مسؤولية حمل رسالة التجمع الوطني الديمقراطي ورؤيته في خدمته للجزائر”.

رزاقي.جميلة