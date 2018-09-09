أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، اهتمامه بضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب فشل صفقتي موسى ديمبلي ومويس كاين، وهي الأنباء التي أكدتها تقارير إعلامية في قطر. وقال أول أمس، نادي أولمبيك مرسيليا عبر موقعه الرسمي على “تويتر“، أن الفريق يتابع باهتمام أخبار مهاجم “الخضر“، خاصة في ظل تألقه اللافت في بداية الموسم الجاري، وتنصيب نفسه هدافا للدوري القطري، حيث أشار المصدر إلى أن إدارة نادي الجنوب الفرنسي، وجهت بوصلتها إلى بونجاح عقب فشلها في التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع الثنائي موسى ديمبيلي ومويس كاين، مشيرة على أن المهاجم الجزائري يتمتع بإمكايات كبيرة تؤهله لحمل ألوان النادي، ملفتة إلى أرقامه التي سجلها ولفته للأنظار مع السد، أين شارك مع النادي في 41 مباراة، سجل من خلالها 54 هدف، وكذا في رابطة أبطال آسيا والتي خاض فيها 10 مباريات، وسجل 11 هدف وقدم تمريرتين حاسمتين، والتي يتربع فيها على عرش هدافي المنافسة بـ 11 هدفا. كما حصل الدولي الجزائري على جائزة لاعب الشهر في قطر، وتحصل على جائزة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأفضل 11 لاعبا إفريقيا، وتم ترشيحه لجائزة لاعب العام في إفريقيا. وفي سياق آخر، فإن نادي ليل مهتم أيضا بالتعاقد مع بونجاح، حيث يكون هذا الأخير قد حسم موقفه وأكد لمقريبه أنه ينوي مغادرة الدوري القطري وخوص تجربلة احترافية جديدة في أوروبا. ويذكر أن بغداد بونجاح يتواجد مع المنتخب الوطني الذي لعب مباراته بالأمس أمام منتخب غامبيا ضمن تصفيات “كان 2019″.

ياسين.س