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مراد مدلسي اليوم بليتوانيا

للمشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري:
مراد مدلسي اليوم بليتوانيا

eldjazair 10 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 34 زيارة

يشارك رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، اليوم الاثنين في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري التي ستجري أشغالها بعاصمة ليتوانيا فيلينوس و التي ستتمحور حول موضوع “دولة القانون و القضاء الدستوري في العالم المعاصر”، حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم الأحد في بيان لها.
و خلال الجلسة الأولى من هذا الاجتماع الذي سيستمر على مدار أربعة أيام، ستكون لمدلسي مداخلة حول موضوع “مختلف مفاهيم دولة القانون”، كما سيجري بالمناسبة، “لقاءات مع عدد من رؤساء المحاكم و المجالس الدستورية المشاركة و كذا رؤساء المنظمات القارية و اللغوية المختصة في القضاء الدستوري، للتباحث حول إمكانيات دعم و تطوير علاقات المجلس الدستوري الجزائري بهذه الهيئات و المنظمات، فضلا عن مناقشة مسائل مختلفة في ذات الاختصاص”، يوضح المصدر ذاته.
يذكر أن المجلس الدستوري يعد عضوا دائما في المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري منذ تأسيسه في جانفي 2009، و الذي يضم حاليا 110 هيئة دستورية من مختلف القارات، حيث تنعقد جمعيته العامة كل ثلاث سنوات.
نسرين.م

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