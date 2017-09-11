يشارك رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، اليوم الاثنين في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري التي ستجري أشغالها بعاصمة ليتوانيا فيلينوس و التي ستتمحور حول موضوع “دولة القانون و القضاء الدستوري في العالم المعاصر”، حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم الأحد في بيان لها.

و خلال الجلسة الأولى من هذا الاجتماع الذي سيستمر على مدار أربعة أيام، ستكون لمدلسي مداخلة حول موضوع “مختلف مفاهيم دولة القانون”، كما سيجري بالمناسبة، “لقاءات مع عدد من رؤساء المحاكم و المجالس الدستورية المشاركة و كذا رؤساء المنظمات القارية و اللغوية المختصة في القضاء الدستوري، للتباحث حول إمكانيات دعم و تطوير علاقات المجلس الدستوري الجزائري بهذه الهيئات و المنظمات، فضلا عن مناقشة مسائل مختلفة في ذات الاختصاص”، يوضح المصدر ذاته.

يذكر أن المجلس الدستوري يعد عضوا دائما في المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري منذ تأسيسه في جانفي 2009، و الذي يضم حاليا 110 هيئة دستورية من مختلف القارات، حيث تنعقد جمعيته العامة كل ثلاث سنوات.

نسرين.م