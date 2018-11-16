نصب أمس وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في المكتبة الوطنية الجزائرية -الحامة-، أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، حيث عين الوزير، الأكاديمي المختص في التاريخ مراد أوزناجي رئيسا جديدا لها خلفا لمراد شويحي الرئيس السابق والمدير الحالي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

وعين كل من الفنان التشكيلي جمال لعروق، المخرج السينمائي رشيد بن علال، مدير التصوير علال يحياوي، مهندس الصوت كمال مكسير، والمنتجة والمخرجة السينمائية مليكة هيشور، بالإضافة إلى الجامعي المختص في السينما نصر الدين بومعزوزة.

وتم تنصيب لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية لأول مرة في 2015، حيث أن من أبرز مهامها مشاهدة الأفلام السينمائية قبل الترخيص بتوزيعها في الجزائر لاستغلالها.

صبرينة كركوبة