اعترف أول أمس، المناجير العام للمنتخب الوطني، حكيم مدّان، باهتمام الاتحادية الجزائرية بخدمات الفرانكو جزائري حسام عوّار لاعب نادي ليون الفرنسي الناشط في “الليغ1” الفرنسية، كاشفا أن “الفاف” تستعد لاتخاذ خطوات رسمية والتواصل معه قصد عرض عليه فكرة الانضمام إلى كتيبة المدرب جمال بلماضي في أقرب فرصة ممكنة، فيما أكد أن لاعب لوهافر فيكتور لكحل تحصّل على جواز سفره الجزائري مسألة استدعائه للمنتخب تعود للطاقم الفني. ولدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أشار مدّان أن الاتحادية تبدو مهتمة كثيرا بالموهبة عوّار الذي أصبح حديث الصحافة الفرنسية وحتى جيرانها الأوروبيين بالنظر لرغبة عمالقة “القارة العجوز” في ضمن خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، حيث عبّر أكد مدّان أن “الفاف” تسعة للتواصل معه قصد إقناعه على اختيار بلده الأصلي بلد المنتخب الفرنسي، وهو ما يعدّ مكسبا حقيقيا للتشكيلة الوطنية. بالموازاة، رفض مدّان تأكيد المعلومات التي قالت إنّ المدرّب الوطني جمال بلماضي التقى باللاعب الشّاب عوّار من أجل مطالبته بحمل الألوان الجزائرية وتشريف المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، مؤكّدا أنّ “الفاف” تعمل على حسم الملفّ في هدوء، لاسيما أنّ عوّار يتواجد ضمن القائمة الموسّعة التي تضمّ 60 لاعبا، حيث قال: “الأمور في بدايتها مع لاعب ليون حسام عوار، وقد أحدث تصريح بلماضي ضجة في فرنسا بخصوص هذا اللاعب”، وأضاف: “عوّار يتواجد في قائمة الـ60 لاعبا الموسعة لبلماضي، هناك أمور لا يجب أن نكشفها للعلن ويجب أن تبقى في سريّة تامة، نحن مهتمّون باللاعب لكن الأمور ستتضّح في وقتها المناسب”. وبخصوص لاعب لوهافر، فيكتور لحكل، أوضح مدّان أنّ متوسّط الميدان الدّفاعي انضم رسميا إلى المنتخب الوطني، ولكن الكلمة تعود للمدرب جمال بلماضي، حيث قال: “انتهينا من الملفّ الإداري للكحكل، حيث أنّ هذا الأخير يستطيع أن يستدعى إلى المنتخب الوطني دون إشكال، إلاّ أنّ الكلمة الأخيرة تعود للناخب الوطني فيما يخصّ توجيهه الدعوة في المباراة المقبلة للمنتخب”. وفيما يخص الأهداف المسطرة وطموحات “الفاف” في كأس إفريقيا للأمم المقبلة، أكد مدّان أن هدف الطاقم الفني للمنتخب هو الذهاب بعيدا في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بالإضافة إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث قال: “المنتخب الوطني لم يفز بكأس إفريقيا خارج الجزائر وفي المرّات السابقة كنا نخرج من الدور الأوّل أو الربع نهائي كأقصى دور، لهذا لا يجب أن نضع التتويج بالكان كهدف رئيسي بل هدفنا الذهاب إلى أقصى دور ممكن، كما أننا نسعى إلى التأهل إلى مونديال قطر الذي سيقام سنة 2022”.

ع.ب