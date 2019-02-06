كشف المدير العام بميناء جنجن عبدالسلام بواب عن ارتفاع نسبة عمليات الاستيراد والتصدير عبر الميناء بأكثر من 12 بالمائة سنة 2018، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 25 بالمائة عام 2019،مما يجعل ميناء جيجل يلعب دورا مهما في البحر الأبيض المتوسط.

وتوقع بواب لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أن ترتفع نسبة المعاملات التجارية (تصديرا واستيرادا) الى 25 بالمائة في غضون 2019 لتصل في الثلاث سنوات المكقبلة الى 45 بالمائة بعد استفادة، البنية التحتية للميناء من غلاف مالي يقدر بـ 45 مليار دينار جزائري.

وأضاف بواب إن ميناء جنجن شهد خلال 2018 مبادلات تجاوزت 3.4 مليون طن،مما شكل ارتفاعا بنسبة 12.50 بالمائة، معظمها تخص استيراد المواد الأولية والمواد الموجهة للتصنيع، من بينها عمليات تصدير وصلت إلى 553 الف طن من الاسمنت إضافة إلى بعض المواد كالفلين والورق ومواد أخرى.

وأكد بواب أن توسيع الميناء الذي تبلغ مسلحته 150 هكتار وأرصفته العميقة يجعله من الموانئ التي تنافس في البحر الابيض المتوسط، مضيفا أن الموانيء اصبحت تنزع باتجاه استعمال السفن ذات الحمولة الكبيرة لتوفير الوقود وتخفيض تكلفة نقل البضائع، التي يمكن خفضها الى 70 بالمائة باللجوء الى السفن ذات الحمولة الكبيرة التي تصل الى 170 الف طن، او 18 الف حاوية في السفينة الواحدة، وهو ما يخفض 10 دولارات في الطن و20 دولارا في الحاوية الواحدة.

كما كشف نفس المتحدث اعتماد استراتيجية لربط الميناء بالطريق السيار، عبر العلمة، اضافة الى أهمية منطقة بلارة التي تحتل مساحة ب10 هكتارات، يضاف إلى ذلك كله الربط عبر السكك الحديدية الذي وصل إلى نسبة 12 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 بالمائة، عام 2019 ويصل إلى 45 بالمائة في السنوات الثلاث القادمة.

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