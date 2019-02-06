الأربعاء , فبراير 6 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / أكد أنه سيلعب دورا مهما في البحر الأبيض المتوسط:
مدير ميناء جنجن يتوقع ارتفاع المعاملات التجارية بـ25 بالمائة

أكد أنه سيلعب دورا مهما في البحر الأبيض المتوسط:
مدير ميناء جنجن يتوقع ارتفاع المعاملات التجارية بـ25 بالمائة

islam kaab 5 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 120 زيارة

كشف المدير العام بميناء جنجن عبدالسلام بواب عن ارتفاع نسبة عمليات الاستيراد والتصدير عبر الميناء بأكثر من 12 بالمائة سنة 2018، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 25 بالمائة عام 2019،مما يجعل ميناء جيجل يلعب دورا مهما في البحر الأبيض المتوسط.
وتوقع بواب لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أن ترتفع نسبة المعاملات التجارية (تصديرا واستيرادا) الى 25 بالمائة في غضون 2019 لتصل في الثلاث سنوات المكقبلة الى 45 بالمائة بعد استفادة، البنية التحتية للميناء من غلاف مالي يقدر بـ 45 مليار دينار جزائري.
وأضاف بواب إن ميناء جنجن شهد خلال 2018 مبادلات تجاوزت 3.4 مليون طن،مما شكل ارتفاعا بنسبة 12.50 بالمائة، معظمها تخص استيراد المواد الأولية والمواد الموجهة للتصنيع، من بينها عمليات تصدير وصلت إلى 553 الف طن من الاسمنت إضافة إلى بعض المواد كالفلين والورق ومواد أخرى.
وأكد بواب أن توسيع الميناء الذي تبلغ مسلحته 150 هكتار وأرصفته العميقة يجعله من الموانئ التي تنافس في البحر الابيض المتوسط، مضيفا أن الموانيء اصبحت تنزع باتجاه استعمال السفن ذات الحمولة الكبيرة لتوفير الوقود وتخفيض تكلفة نقل البضائع، التي يمكن خفضها الى 70 بالمائة باللجوء الى السفن ذات الحمولة الكبيرة التي تصل الى 170 الف طن، او 18 الف حاوية في السفينة الواحدة، وهو ما يخفض 10 دولارات في الطن و20 دولارا في الحاوية الواحدة.
كما كشف نفس المتحدث اعتماد استراتيجية لربط الميناء بالطريق السيار، عبر العلمة، اضافة الى أهمية منطقة بلارة التي تحتل مساحة ب10 هكتارات، يضاف إلى ذلك كله الربط عبر السكك الحديدية الذي وصل إلى نسبة 12 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 بالمائة، عام 2019 ويصل إلى 45 بالمائة في السنوات الثلاث القادمة.
ف-س

عن islam kaab

شاهد أيضاً

تتضمن تخفيضات استثنائية تصل إلى 20 مليون سنتيم:
“سوفاك” تطرح تشكيلة جديدة من سيارة سيات “آرونا”

اعلن مجمع “سوفاك” عن إطلاق التشكيلة الجديدة من سيارات “آرونا” في هيئتها الأخيرة، التي جهتزتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super