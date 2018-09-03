قال مدير معهد باستور الزبير حراث أن جميع المصالح تراقب الحالة الوبائية للكوليرا بعدما تم حصره في ولاية البليدة.

وخلال استضافته بالتلفزيون العمومي قال الزبير حراث ،أن معهد باستور ما يزال يبحث عن المصدر الحقيقي المتسبب في ظهور وباء الكوليرا، وانتشاره بـ 6 ولايات لحد الساعة.

وأبرز أن المعهد، يعكف حاليا على تشخيص حالات بعض الأفراد، ممن يحملون فيروس الكوليرا ، ولكن لم تظهر عليهم الأعراض ،لأنهم يشكلون خطرا على الصحة.

وأضاف، أنه من غير الممكن القضاء على وباء الكوليرا ، من دون تظافر الجهود بين القطاعات المعنية، وكذا إتباع إجراءات الوقاية والنظافة اللازمة.

وقد أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تم تسجيل انخفاض محسوس في الحالات المشتبه إصابتها بوباء الكوليرا.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن الحالات المشتبه فيها التي تم استشفاؤها خلال أربعة أيام الأخيرة انخفض بمعدل 06 حالات يوميا، مضيفة أن الوباء محصورا فقط على مستوى ولاية البليدة، وفرق الصحة تبقى مجندة في الميدان إلى غاية تحديد مصدر الوباء.

كما أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء نهائيا على الوباء.

نسرين محفوف