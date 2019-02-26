قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب أن هدف المجمع على المدى القريب يبقى تحديث شبكة الربط بالغاز والكهرباء و رقمنتها من أجل تصدير منتوجاته للأسواق الأوربية.

وأضاف خلال مؤتمر حول شبكات الكهرباء، امس، الذي نظمته الجمعية الجزائرية لمهنيي توزيع الكهرباء، أنه يجب تنظيم الشبكة داخليا من خلال تحديثها وإدخال الرقمنة قبل التواجد في السوق الأوربية.من جهته أوضح رايس عبدالحميد الرئيس المدير العام لتسيير شبكة نقل الكهرباء أن المؤتمر سيركز على التكنولوجيات التي تتماشى مع الطاقات المتجددة التي تتوفر عليها الجزائر.