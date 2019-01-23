مدير المسرح الوطني محمد يحياوي لــ “الجزائر”: “أبواب المسرح مفتوحة لاستعادة فضاء “صدى الأقلام”

أكد مدير المسرح الوطني “محي الدين بشطارزي”، محمد يحياوي أنه لم يكن وراء إخراج فضاء “صدى الأقلام”، من المسرح الوطني، بالعكس، وإنما كان دائما مرحبا به وحاضنا له، فذات الفضاء الذي كانت فكرته للراحل محمد بن قطاف وتنشيط عبد الرزاق بوكبة، لطالما أثرى هذا الصرح الفني، مشيرا بأنه لم يكن يوما ضد الفضاء ولا ضد المشرفين عليه، ومن هذا المنطلق يقول لهم أن فقط الأبواب مفتوحة ليرجع إلى المسرح الوطني الجزائري بإمكان الجميع.

وعن الأرشيف المسرحي، قال يحياوي لــ “الجزائر” أن أولى المجهودات التي قاموا بها للرقي بالمسرح الجزائري، وهو إنشاء مصلحة خاصة بالأرشيف والتوثيق يسيرونها متخرجون من الجامعة، مضيفا أن وثائق المسرح متاحة للطلبة والجامعيين والباحثين يستغلوها.

صبرينة ك