

عقدت مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات اجتماعا مع ممثلي محترفي صيد سمك ابو سيف لمناقشة تنفيذ التوصية الجديدة للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي (ICCAT), حسب بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و تتعلق هذه التوصية ببرنامج يمتد على عدة سنوات لإعادة الاعتبار لسمك ابو سيف في الحوض المتوسط من خلال وضع نظام حصص.

و يتمثل الهدف من هذا اللقاء في بحث طرق و وسائل تنفيذ هذه التوصية “مع الحفاظ على مصالح محترفي هذا الصيد”, حسبما اكد ذات المصدر.

و من جهة اخرى اكد البيان ان هذا اللقاء يندرج في اطار مسار مشاورات تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2016 بعقد لقاءات عديدة مع محترفي صيد سمك ابو سيف على مستوى الوسط و على مستوى الولايات.

و يجدر التذكير ان اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي قد حددت في شهر نوفمبر 2016 الحصة الاجمالية لصيد سمك ابو سيف ب10.500 طن للبلدان الاعضاء و هذا في اطار مخطط اعادة تشكيل يمتد على 15 سنة (2017-2031) للتعداد العالمي لسمك ابو سيف المعرض لصيد مفرط.

وسيتم تقليص هذه الحصة ب3 بالمائة سنويا من سنة 2018 الى 2022.

ق.و