سخّرت مديرية التجارة بالشلف أزيد من 700 متعامل اقتصادي لضمان المداومة يومي عيد الأضحى حسبما علم يوم امس الاثنين من مصالح هذه الهيئة.

وحسب رئيس مكتب النوعية والعلاقات مع جمعيات المستهلكين قوادري بوجلطية ووفقا للقرار الولائي رقم 02148 المؤرخ في 07 من الشهر الجاري فقد تم تسخير 703 متعامل اقتصادي عبر 35 بلدية تعدها الولاية وفي مختلف الأنشطة التجارية الواسعة الاستهلاك وهذا بغية ضمان المداومة يومي عيد الأضحى لتموين المستهلك بالمواد الغذائية.

واستنادا لذات المسؤول يتضمن برنامج المداومة 20 وكيلا بسوق الجملة للخضر والفواكه 169 مخبزة 100 مطعمي 393 تاجر في البقالة 02 مطاحن 03 ملبنات و16 موزعا للحليب.

كما أشار قوادري إلى تسخير 91 عونا للتفتيش ومراقبة مدى تطبيق برنامج المداومة داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بروح المسؤولية تفاديا للعقوبات والاجراءات القانونية التي قد يتعرضون لها في حال الاخلال بنظام المداومة.

في ذات السياق سوف يتم خلال يومي العيد تنصيب خلية المتابعة (أربع أعوان مداومين) على مستوى مقر مديرية التجارةي في حين تم الاتصال بمختلف الهيئات والجمعيات المدنية والفرع المحلي لاتحاد التجاري فضلا عن نشر قوائم التجار المسخرين لضمان المداومة عبر جميع مقرات غرفة التجارة والصناعة وكذا عبر الإذاعة المحلية.