تشرع بداية من الغد مديريات التربية الـ50 على المستوى الوطن في تسليم التعيينات للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة والأساتذة المكونين من قوائم الاحتياط لسنة 2016.

ويأتي قرار بدء مديريات التربية في تسليم التعيينات للمعنيين الصادر عن وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان التحاقهم بمناصب عملهم مع الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، حيث تم تخصيص تاريخ 27 أوت الجاري لتسليم تعيينات أساتذة الطور الابتدائي المُستدعين والمُكوّنين من القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف بعنوان 2016 ـ حسب ما أكده الناشط التربوي كمال نواري ـ ، في حين سيكون تاريخ الـ28 اوت مُخصصا لتسليم التعيينات الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط الناجحين الجدد في مسابقة التوظيف الأخيرة بعنوان 2017، والتي قامت مديريات التربية بتحديد مكان تسليمها و نشره على مستواها.

هذا سيكون تاريخ الـ29 أوت موعدا لتسليم التعيينات الخاصة بأساتذة الطور الثانوي على مستوى المؤسسات التربوية التي تم تحديدها من قبل مديريات التربية التابعين لها.

وأفاد نواري بأن هؤلاء الأساتذة مطالبون بالحضور مرفقين بملفاتهم يم تسلم التعيين و يتعلق الأمر بشهادة الميلاد و المؤهل العلمي و صورتين شمسيتين و شهادتين طبيتين من طبيب عام و آخر للأمراض الصدرية بالإضافة إلى شهادة السوابق العدلية، إضافة إلى الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية و شهادة الإقامة و صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطني، و أضاف كمال نواري أن العملية تخص كافة الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة و الذين تم قبولهم من طرف الوظيف العمومي بعد عملية الغربلة التي قام بها و التي أدت إلى حرمان 1000 منهم ، بالإضافة إلى الأساتذة الذين تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية لسنة 2016.

وفاء مرشدي