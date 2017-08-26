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مديريات التربية تشرع في تسليم التعيينات للأساتذة غدا

تخص الناجحين الجدد واحتياطي الطور الابتدائي :
مديريات التربية تشرع في تسليم التعيينات للأساتذة غدا

eldjazair 25 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 30 زيارة

تشرع بداية من الغد مديريات التربية الـ50 على المستوى الوطن في تسليم التعيينات للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة والأساتذة المكونين من قوائم الاحتياط لسنة 2016.
ويأتي قرار بدء مديريات التربية في تسليم التعيينات للمعنيين الصادر عن وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان التحاقهم بمناصب عملهم مع الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، حيث تم تخصيص تاريخ 27 أوت الجاري لتسليم تعيينات أساتذة الطور الابتدائي المُستدعين والمُكوّنين من القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف بعنوان 2016 ـ حسب ما أكده الناشط التربوي كمال نواري ـ ، في حين سيكون تاريخ الـ28 اوت مُخصصا لتسليم التعيينات الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط الناجحين الجدد في مسابقة التوظيف الأخيرة بعنوان 2017، والتي قامت مديريات التربية بتحديد مكان تسليمها و نشره على مستواها.
هذا سيكون تاريخ الـ29 أوت موعدا لتسليم التعيينات الخاصة بأساتذة الطور الثانوي على مستوى المؤسسات التربوية التي تم تحديدها من قبل مديريات التربية التابعين لها.
وأفاد نواري بأن هؤلاء الأساتذة مطالبون بالحضور مرفقين بملفاتهم يم تسلم التعيين و يتعلق الأمر بشهادة الميلاد و المؤهل العلمي و صورتين شمسيتين و شهادتين طبيتين من طبيب عام و آخر للأمراض الصدرية بالإضافة إلى شهادة السوابق العدلية، إضافة إلى الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية و شهادة الإقامة و صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطني، و أضاف كمال نواري أن العملية تخص كافة الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة و الذين تم قبولهم من طرف الوظيف العمومي بعد عملية الغربلة التي قام بها و التي أدت إلى حرمان 1000 منهم ، بالإضافة إلى الأساتذة الذين تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية لسنة 2016.
وفاء مرشدي

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