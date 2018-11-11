مدوار يعقد ندوة صحفية ويبرّر الأحداث الأخيرة

عقد صبيحة اليوم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أين واجه رجال الإعلام بقاعة محاضرات ملعب 5 جويلية الأولمبي، كأول ردة فعل منه للحديث عن التطورات الأخيرة والمشاكل التي عرفتها الرابطة خلال الأيام الماضية، كما تطرق إلى عدة قضايا تخص البطولة الوطنية.

وكما كان متوقعا تمحورت أسئلة الصحفيين حول الأحداث الأخيرة التي ضربت الرابطة والجدل الواسع الذي أثر حول قضية تأجيل اللقاءات ما نجم عنها القبضة الحديدية بينه وبين رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، وهذا أبرز ما قاله مدوار:

“تم تأجيل لقاء مولودية الجزائر وشبيبة الساورة بسبب تواجد لاعبي “العميد” في المحكمة وليس بسبب الإصابات التي صاحبت أحداث برج بوعريريج”.

“تصريحات ملال خطيرة وتضر بهيئة كروية، ولجنة الانضباط مخوّلة بمعاقبته أو عدمه لأنها هيئة مستقلة، أما بخصوص تعرضه لشخصي، فإذا رأيت أنها تستحق تحويلها للعدالة فسأقوم بذلك، ويمكن ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن من الجانب الرياضي فعلاقتي برئيس الشبيبة لن تتغير”.

“حياتي الشخصية خط أحمر، ولا داعي لتضخيم الأمور من أجل سالفي مع أطفال إفريقيا”.

“سفرياتي مع الأندية أو المنتخب تدخل في إطار مهامي، لست رئيس نادي أو تاجر”.

“هدف البلبلة هو ضرب علاقتي مع رئيس الاتحادية والاصطدام به، ولم أفكر ولو ثانية في الانسحاب، والاقتراع هو من أتي بي إلى هنا، ولا أحد يمكنه أن يطالبني بالاستقالة”.