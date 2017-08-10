استقبل رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, يوم امس الأربعاء بمقر المجلس, سفير فرنسا الجديد بالجزائر, كزافيي درينكور, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن مدلسي والسفير الفرنسي استعرضا “واقع العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق تعزيزها، وخاصة بين المجلس الدستوري الجزائري والمجلس الدستوري الفرنسي, والتى تشهد تعاونا جيدا ومتزايدا في المجالات ذات الاختصاص”.

نسرين.م