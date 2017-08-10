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مدلسي يستقبل سفير فرنسا الجديد بالجزائر

استعرضا واقع العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها:
مدلسي يستقبل سفير فرنسا الجديد بالجزائر

eldjazair 9 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

استقبل رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, يوم امس الأربعاء بمقر المجلس, سفير فرنسا الجديد بالجزائر, كزافيي درينكور, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن مدلسي والسفير الفرنسي استعرضا “واقع العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق تعزيزها، وخاصة بين المجلس الدستوري الجزائري والمجلس الدستوري الفرنسي, والتى تشهد تعاونا جيدا ومتزايدا في المجالات ذات الاختصاص”.
نسرين.م

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