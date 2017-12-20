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مدلسي ورئيس مجلس الشورى السعودي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

eldjazair 20 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 11 زيارة

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على أهمية تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس.
وخلال استقبال السيد مدلسي لرئيس مجلس الشورى السعودي, استعرض الطرفان “العلاقات المتميزة” بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وتم التأكيد على أهمية “تعزيزها في شتى المجالات”, حسب المصدر.
وخلال اللقاء, أبرز السيد مدلسي تطور المجلس الدستوري من خلال توسيع صلاحياته وجهات الاخطار في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2016.
ومن جانبه, استعرض رئيس مجلس الشورى السعودي دور ومكانة مجلس الشورى في المملكة, يضيف بيان المجلس الدستوري. وكان رئيس مجلس الشورى السعودي قد شرع منذ الاثنين الماضي, في زيارة الى الجزائر تدوم أربعة أيام بدعوة من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.

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