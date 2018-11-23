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مدرب توتنهام يقطع الطريق على ريال مدريد

في محاولة للحفاظ على لاعبه " إيريكسون ":
مدرب توتنهام يقطع الطريق على ريال مدريد

Yacine Soudani 23 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 25 زيارة

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخميس أن توتنهام هوتسبر الإنكليزي يسعى لضمان توقيع لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسون عقد طويل الأمد، على غرار ما قام به آخرون في فريق كرة القدم اللندني

وقال بوكيتينو “هو يعرف، ونحن نعرف ما نقوم به، ونعمل بجهد.. النادي يعمل ويحاول اتخاذ القرار الأفضل. كريستيان سيتخذ القرار الأفضل. أنا لست قلقا. في كرة القدم، لست قلقا أبدا، الا أنني أفضل أن يوقع عقدا جديدا ويبقى لوقت طويل في توتنهام”

وكان توتنهام قد ضمن في الأشهر الماضية توقيع عقود جديدة من بوكتينيو نفسه، وعدد من اللاعبين أبرزهم هاري كاين وديلي ألي، والكوري الجنوبي سون هيونغمين، والكولومبي دافينسون سانشيز

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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